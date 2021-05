Beim Final Four 2021 um die deutsche Feldhockeymeisterschaft durfte der Gastgeber Mannheimer HC am Samstagnachmittag nach einem dramatischen 5:4 (1:1, 0:0)-Sieg nach Penaltyschießen über Rot-Weiss Köln den Einzug der MHC-Damen ins Endspiel um die deutsche Feldhockeymeisterschaft bejubeln, wo es die Blau-Weiß-Roten am Sonntag mit dem Düsseldorfer HC zu tun bekommen (13 Uhr, live auf

