MHC-Damen sind Spitze

Mannheim. Die Damen des Mannheimer HC bleiben in der Feldhockey-Bundesliga ungeschlagen und übernahmen am Sonntag nach einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den Münchner SC auch die Tabellenführung in der Staffel B. Bereits am Samstag hatten die Blau-Weiß-Roten in der MHC Arena den bis dahin ebenfalls unbesiegten Meister Düsseldorfer HC mit 1:0 (0:0) besiegt.

Unsere Eckenabwehr stand sehr gut und wir haben im dritten Viertel gleich fünf gute Chancen, von denen wir aber nur eine nutzen“, sagte MHC-Damentrainer Nicklas Benecke, der beobachtete, wie sein Team im ersten Spielviertel etwas Anlaufprobleme hatte. Letztlich konnte der Vizemeister aus Mannheim in der Neuauflage des DM-Finales acht Strafecken des Titelverteidigers entschärfen. Beim einzigen Treffer des Spitzenspiels hatten die Mannheimerinnen auch Glück, als der Schuss von Paulina Niklaus von einer Düsseldorferin zum 1:0 (43.) ins eigene Tor abgefälscht wurde.

Gegen den MSC traf Stine Kurz mit einer Strafecke früh zum 1:0 (6.). Lucina von der Heyde erhöhte per Siebenmeter auf 2:0 (13.). In der 50. Minute scheiterte von der Heyde mit einem weiteren Siebenmeter an MSC-Torhüterin Selina Müller, aber Charlotte Gerstenhöfer legte noch das 3:0 (54./Strafecke) nach. and