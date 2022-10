MHC-Damen schon im Viertelfinale

Mannheim. Mit einem 4:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Münchner SC haben die Damen des Mannheimer HC am Samstag die Hinrunde in der Feldhockey-Bundesliga beendet. Mit 31 Punkten hat sich der MHC als bestes Team der Liga mit zehn Siegen und einem Unentschieden in die Winterpause verabschiedet und steht bereits als Teilnehmer am Play-off-Viertelfinale fest.

„Jetzt sieht die Tabelle ja doch recht gut aus und damit sind wir super happy“, freute sich MHC-Damentrainer Nicklas Benecke nach dem Heimsieg gegen den MSC. In der ersten Halbzeit taten sich die Blau-Weiß-Roten gegen die Gäste zunächst schwer, woran auch MSC-Torhüterin Selina Müller ihren Anteil hatte. So machte sie etwa Aina Kreskens Riesenchance zur Führung zunichte (11.). Tore sollte es erst in Halbzeit zwei geben, als Charlotte Gerstenhöfer das 1:0 (35.) erzielte und Aina Kresken den Doppelschlag zum 2:0 (36.) perfekt machte. Kurz vor Ende des dritten Viertels erhöhte Charlotte Hendrix auf 3:0 (45.) und Lucina von der Heyde ließ im Schlussviertel das 4:0 (56./Strafecke) folgen. Mareike Konsek verkürzte für den MSC auf 4:1 (57./SE). Für die MHC-Damen steht nun eine zweiwöchige Pause an, bevor die Vorbereitung auf die Hallensaison im November beginnt.

Indoor Club Trophy in Mannheim

Wie bekannt wurde, wird der MHC vom 17. bis 19. Februar 2023 Gastgeber der EuroHockey Indoor Club Trophy der Herren sein. Die MHC-Herren haben sich als Deutscher Hallenhockeymeister 2022 dafür qualifiziert. Da Rot-Weiss Köln als deutscher Vertreter zuletzt nicht bei diesem Wettbewerb angetreten ist, wollen die MHC-Herren nun im zweithöchsten europäischen Hallenwettbewerb Deutschland zurück in die Topgruppe bringen. and