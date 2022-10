MHC-Damen nach Erfolg über den Meister mit makelloser Bilanz

Mannheim. Obwohl am Sonntag der Regen für schwierige Verhältnisse in der MHC Arena sorgte, ließen sich die Damen des Mannheimer HC nicht beirren und nahmen beim 4:0 (2:0)-Sieg über den Meister Düsseldorfer HC eine kleine Revanche für die 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen im DM-Finale 2022. Nachdem der MHC schon am Vortag Rot-Weiss Köln mit 3:1 (2:1) bezwungen hatte, stehen die Blau-Weiß-Roten mit sieben Siegen aus sieben Spielen in der Feldhockey-Bundesligasaison makellos an der Spitze.

„Das war ein cooles Statement, und wir sind auf dem richtigen Weg“, freute sich MHC-Coach Nicklas Benecke über den Sieg gegen Düsseldorf, der unter schwierigen äußeren Bedingungen errungen wurde. „Die Verhältnisse nach einem Platzregen waren nicht optimal, um richtiges Hockey zu spielen. Wir haben es trotzdem ansatzweise versucht und wurden durch zwei Eckentore belohnt“, durfte Benecke im zweiten Spielviertel zunächst das 1:0 (22./Strafecke) durch Fiona Felber und wenig später das 2:0 (28./SE) durch Agustina Habif bejubeln.

Der DHC setzte alles auf eine Karte und nahm im kompletten vierten Viertel Torhüterin Nathalie Kubalski für eine zusätzliche Feldspielerin aus dem Kasten. Nutzen sollte es dem Meister nichts, der durch Stine Kurz (52./SE) und Charlotte Gerstenhöfer (54.) zwei weitere Tore schlucken musste. Am Samstag hatten Carolin Seidel (14.), Lucina von der Heyde (21./Siebenmeter) und Stine Kurz (55./SE) bei einem Gegentor von Rebecca Grote (26./SE) den Erfolg über Köln sichergestellt.

Müller sieht gute Ansätze

Der Meister aus Düsseldorf war schon am Samstag in Mannheim zu Gast. Aufsteiger TSV Mannheim Hockey hielt bis ins dritte Viertel gut mit, ehe sich der Düsseldorfer HC doch absetzen konnte und das Spiel mit 5:1 (1:0) für sich entschied.

„Das war eine gute Mannschaftsleistung“, zeigte sich Carsten-Felix Müller, der am Samstag das TSVMH-Team gemeinsam mit Sven Lindemann coachte, vom Auftritt des Außenseiters durchaus angetan.

So ging der Titelverteidiger zwar früh durch Lisa Nolte mit 1:0 (3.) in Führung, aber die Schwarz-Weiß-Roten hielten gut dagegen und kamen auch selbst zu Gelegenheiten. Eine davon nutzte Sarah Kardorf zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 1:1 (31.). Der DHC legte dann aber Effektivität an den Tag, allein die ehemalige TSVMH-Spielerin Emma Heßler (38./SE, 56./SE) traf zweimal für den Meister. and