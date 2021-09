MHC-Damen mit optimaler Ausbeute

Mülheim/Köln. Die Bundesliga-Damen des Mannheimer HC haben am Wochenende die angepeilten sechs Punkte eingefahren. So siegte der Vizemeister am Sonntag mit 1:0 (0:0) beim HTC Uhlenhorst Mülheim, nachdem die MHC-Damen schon am Samstag ihr Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Köln mit 2:1 (0:0) gewonnen hatten.

„Es war ein anstrengendes Auswärtswochenende, daher sind wir auch froh, dass wir jetzt wieder Mal zuhause spielen können. Unser Sieg war insgesamt verdient“, resümierte ein durchaus zufriedener MHC-Coach Nicklas Benecke nach dem Erfolg in Mülheim.

Beim HTC profitierte am Sonntag Verena Neumann vom Zuspiel Lucina von der Heydes und brachte den Ball zum 1:0 (53.) für den MHC im Tor unter. Am Vortag traf Charlotte Gerstenhöfer für den MHC in Köln zum 1:0 (35.). Rot-Weiss Köln zwar durch Kapitänin Rebecca Grote zum 1:1 (44./Strafecke) aus, doch Lucina von der Heyde sorgte noch für das späte Mannheimer Siegtor zum 2:1-Endstand (57.). and