MHC-Damen lösen souverän ihre Hausaufgaben

Mannheim. Sechs Punkte hatte Trainer Nicklas Benecke mit den Damen des Mannheimer HC in der heimischen MHC Arena angepeilt – und die sollten es auch werden: So bezwang der Tabellenführer der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga am Sonntag den Berliner HC mit 2:0 (1:0), nachdem der MHC tags zuvor am Neckarplatt bereits den Harvestehuder THC aus Hamburg mit 3:1 (2:0) geschlagen hatte.

„Es war ein ordentliches Spiel von uns, aber wie auch am Samstag hätten wir das eine oder andere Tor mehr schießen können. Jetzt sieht es danach aus, dass wir nächste Woche so ein kleines Achtelfinale gegen Alster um Platz eins haben“, blickte Benecke nach dem Sieg gegen den BHC schon auf das Topspiel am kommenden Samstag voraus. Dann entscheidet sich im Rückspiel zwischen den MHC-Damen und dem Club an der Alster wohl, wer Sieger der Staffel B wird und es dann in der „Best of Three“-Viertelfinalserie mit dem Vierten der Staffel A zu tun bekommt.

Top-Spiel am nächsten Samstag

Gegen den Berliner HC war MHC-Torhüterin Lisa Schneider zunächst gegen Luzie Franz zur Stelle (9.), aber danach hatten die Gastgeberinnen die 1:0-Führung auf dem Schläger, als Aina Kresken zweimal an BHC-Torhüterin Anna Kilian scheiterte (11. und 12.). Kurz vor der Halbzeitpause konnte Kilian auch eine MHC-Strafecke entschärfen, doch Sekunden später gab es schon die nächste und per Stechertor sorgte MHC-Kapitänin Florencia Habif, die in der zweiten Halbzeit angeschlagen pausierte, für das 1:0 (30.). Auch nach der Halbzeit blieben die Blau-Weiß-Roten überlegen, und in der 48. Minute belohnte sich Lucina von der Heyde für eine starke Leistung mit dem 2:0. Die MHC-Damen verpassten es zwar, das Ergebnis höher zu gestalten, aber Lisa Schneider hielt ihr Tor sauber, als sie eine BHC-Strafecke kurz vor Schluss parierte (59.).

Am Samstag hatte Nadine Kanler nach schönem Zuspiel von Aina Kresken für das 1:0 (18.) gegen den HTHC gesorgt, Clara Bogner legte sehenswert zur 2:0-Halbzeitführung (22.) nach. Im dritten Viertel gelang den Hamburgerinnen in Unterzahl das 2:1 (33.), als Laura Saenger Karlotta Lammers im MHC-Tor mit einer Strafecke überwinden konnte. Aber noch im dritten Viertel beförderte Florencia Habif einen Strafeckenschuss von Stine Kurz per Stecher zum 3:1 (45.) ins Tor von HTHC-Torhüterin Rosa Krüger.

Für die beiden MHC-Spielerinnen Sonja Zimmermann und Stine Kurz geht es unter der Woche zu den deutschen Hockey-Damen nach Mönchengladbach, denn beide gehören zum DHB-Aufgebot für die beiden FIH Pro League Heimspiele gegen England am Mittwochnachmittag (15 Uhr/DAZN) und Donnerstag (13 Uhr/DAZN). and