MHC-Damen in Mülheim

Mannheim. Als Sieger der Gruppe A bekommen es die Damen des Mannheimer Hockeyclubs ab kommenden Samstag im Play-off-Viertelfinale mit dem Vierten der Staffel B, HTC Uhlenhorst Mülheim, zu tun. Die „Best of three“-Viertelfinalserie beginnt am Samstag (13 Uhr/ YouTube) mit Spiel eins in Mülheim, während Spiel zwei (1. Mai) und ein mögliches Spiel drei (2. Mai) in der MHC Arena steigen. Dort findet am 8./9. Mai auch das Final Four um die deutsche Meisterschaft statt.

„Als Sportler freut man sich auf solche Spiele und das Viertelfinale ist schon eine gute Vorbereitung auf den Druck, der einen dann beim Final Four erwartet“, will MHC-Torhüterin Lisa Schneider natürlich unbedingt in die DM-Endrunde am heimischen Neckarplatt einziehen. „Rein statistisch gesehen haben wir die Favoritenrolle, aber in solchen K.o.-Spielen kommt es auf die Tagesform an. Da gilt es alles in ein Spiel reinzulegen“, kennt die 27-jährige solche Situationen bereits.

Der Mannheimer HC muss auf Florencia Habif verzichten. © Binder

Obwohl sein Team die letzten sechs Aufeinandertreffen mit den MHC-Damen allesamt verloren hat, rechnet sich Mülheims Trainer Daniel Kamphaus gegen die Kurpfälzerinnen durchaus etwas aus. „Das letzte Spiel hat der MHC bei uns nur knapp mit 1:0 gewonnen, das war eine Partie, die beide Seiten gewinnen konnten. In einem solchen Viertelfinale kann alles passieren“, sagte Kamphaus.

Saison für Gerstenhöfer beendet

Dass die Mülheimerinnen eine unangenehme Hürde darstellen, ist MHC-Coach Nicklas Benecke bewusst. „Der Fokus liegt aber auf uns s“, erklärte Benecke. Es gehe darum, sich am Samstag mit einem Sieg eine gute Ausgangsposition in der Viertelfinalserie zu erarbeiten. Personell sind die Sorgenfalten beim MHC allerdings größer geworden. Nachdem mit Florencia Habif (Meniskus) und Naomi Heyn (Mittelhandbruch) schon zwei Säulen längerfristig ausfallen, ist nun für Charlotte Gerstenhöfer (Fingerbruch) die Saison nach beendet. and

