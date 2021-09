MHC-Damen haben alles unter Kontrolle

Hamburg. Zum Auftakt in die Feldhockey-Bundesligasaison haben die Damen des Mannheimer HC einen 2:0 (1:0)-Sieg beim Harvestehuder THC gefeiert. „Es gewinnt nicht jeder beim HTHC“, sagte Trainer Nicklas Benecke und sah trotz des Erfolges noch Luft nach oben. „Wir hatten deutlich mehr Chancen als der Gegner.“

Und so hätte sich Benecke das 3:0 gewünscht, denn in der Schlussphase kamen die Gastgeberinnen fast zum Anschlusstreffer. Doch Lisa Schneider im MHC-Tor war an diesem Tag nicht zu überwinden. Vorne sorgte Florencia Habif für das 1:0 (23.) und gegen Ende des dritten Spielviertels markierte Neuzugang Aina Lilly Kresken ihr erstes Bundesligator für den MHC, als eine HTHC-Spielerin den Ball zum 2:0 (45.) ins eigene Tor abfälschte. and