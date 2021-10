MHC-Damen fordern den Meister

Mannheim. In der Neuauflage des DM-Finales 2021 stehen sich die Hockey-Damen des Mannheimer HC und des Düsseldorfer HC am Samstag (16 Uhr) am Neckarplatt gegenüber. Im vergangenen Mai siegte der Düsseldorfer HC mit 4:3 nach Penaltyschießen.

„Das wird ein schweres Spiel, allerdings freuen wir uns auf diese Top-Partien. So liegt unser Fokus erst mal auf Samstag“, sagt MHC-Coach Nicklas Benecke, dem mit seiner Mannschaft am Sonntag (17 Uhr) ein weiteres Heimspiel gegen den Münchner SC bevorsteht. Der MHC-Coach musste zuletzt zwei Hiobsbotschaften vernehmen. „Bei Naomi Heyn ist jetzt wohl klar, dass sie für den Rest der Saison ausfällt“, bedauert Benecke. Zum anderen haben Deutschlands Damen im EHF-Club-Ranking Platz zwei an Spanien verloren. So darf nur Meister Düsseldorf an der EHL teilnehmen. Vizemeister MHC spielt in der Eurohockey Club Trophy. and