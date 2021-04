MHC-Damen als Erster in Play-offs

Hamburg. Beim Titelverteidiger Club an der Alster mussten sich die Damen des Mannheimer HC am Sonntag in Hamburg mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Der amtierende Meister schlug dabei gleich dreimal per Strafecke zu, als Benedetta Wenzel (18.), Kira Horn (34.) und Anne Schröder (51.) für Alster trafen. Die Niederlage im letzten Hauptrundenspiel tat den MHC-Damen aber nicht sonderlich weh, da sie schon am Samstag ebenfalls in Hamburg durch ein Tor von Isabella Schmidt (31.) einen 1:0 (0:0)-Sieg beim Schlusslicht Großflottbeker THGC und damit auch Platz eins in der Staffel A eingefahren hatten.

„Der Sieg am Samstag war für uns wichtig. Im Spiel bei Alster haben wir im Hinblick aufs Viertelfinale auch ein paar Dinge ausprobiert“, gilt der Blick von MHC-Damencoach Nicklas Benecke schon dem Play-off-Viertelfinale im Modus „Best of three“. Dort treffen die Blau-Weiß-Roten nun mit Uhlenhorst Mülheim auf den Vierten der Staffel B. and