MFC schon vor dem Plan

Mannheim. Mit einem Zwei-Jahres-Plan, der vor wenigen Monaten ausgerufen wurde, wollte sich der MFC Phönix Mannheim rüsten, um den Angriff auf die Tabellenspitze in der Kreisklasse A zu starten. Doch Nenad Kuko, Trainer der Grün-Schwarzen, versprüht bereits jetzt großen Optimismus, dieses Projekt abkürzen zu können. „Die Neuzugänge wurden super integriert und wir sind als Mannschaft sehr gefestigt. Diesem Prozess hatte ich eigentlich mehr Zeit eingeräumt. Hier wächst etwas zusammen“, betont Kuko.

Mit Hamza Ibrahim (AS Azzurri Lampertheim), Ümit Kücükoglu (FC Türkspor Mannheim II), Özkan Mert (FSG Riedrode) oder Timon Wetterich (TSG 62/ 09 Weinheim II) bekam sein Team eindeutig auch eine qualitative Aufwertung. Die Zeiten, in denen Kuko mit 13 Spielern zu den Auswärtsspielen gefahren ist, sollen ebenso vorbei sein wie die der Kartenflut. „Wir legen sehr viel Wert auf Disziplin. Das wird sich in der neuen Saison auch in der Fairplay-Tabelle niederschlagen“, kündigt Kuko an.

Gelungene Generalprobe im Pokal

Im Mannheimer Kreispokal ließ sein Team zudem aufhorchen. Zwar lief das Team unter dem Deckmantel der eigenen zweiten Mannschaft auf, zeigte dabei aber dem Kreisliga-Aufsteiger und Titelverteidiger FV 1918 Brühl II (3:2 n.V.) die Grenzen auf. „Die Mannschaft hat große Moral gezeigt“, so Kuko. „Alle ziehen gut mit und ich habe fast ein Luxusproblem, wen ich aufstelle. Ich denke, wir können eine gute Rolle spielen und unter die ersten Fünf kommen.“ Das Wort Aufstieg nimmt er aber bewusst nicht in den Mund. wy