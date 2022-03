MFC mit Rückenwind

Mannheim. Zur Winterpause fast schon abgeschrieben, nur zwei Spieltage später auf einmal wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Der MFC 08 Lindenhof präsentiert sich im neuen Jahr bislang in bester Form, bezwang erst den VfR Mannheim II (2:0) und zuletzt die SG Hemsbach (4:2). Dank eines Ausrutschers des Tabellenzweiten SC Rot-Weiß Rheinau bei Wallstadt (2:3), konnte die Mannschaft vom Promenadenweg nicht nur Boden gut machen, mittlerweile sind die „08er“ gleichauf. Grund: Die im November abgebrochene Partie des MFC gegen Friedrichsfeld wurde vom Badischen Fußballverband jetzt mit 4:0 für Lindenhof gewertet. Damit ist Lindenhof dran an der Relegation in Richtung Landesliga.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so gut aus den Startlöchern gekommen sind. Die coronabedingt schlechte Vorbereitung ließ das jetzt nicht zwingend erahnen“, erklärt MFC-Coach Patrick Heinzelmann, der die Schwächephase seiner Elf kurz vor der Winterpause aufgearbeitet hat. Damals verlor der MFC zwei wichtige Punkte beim 1:1 in Hockenheim, wenig später setzte es dann eine herbe 0:4-Klatsche in Gartenstadt. „Gerade diese Partie sind wir intern detailliert noch einmal durchgegangen, das war ein bitterer Schlag. Zu diesen Zeitpunkt wollten uns auch viele eine Krise andichten, jetzt sind wir wieder auf dem Damm. Wir gewinnen unsere Spiele vielleicht nicht mehr so dominant wie noch zu Saisonbeginn, liegen aber dennoch voll im Soll“, so der Coach, der die Tabelle nicht überbewerten will und weiterhin das Wort „Aufstieg“ nicht in den Mund nimmt.

Keine neue Zielsetzung

„In dieser Saison sind so viele unbekannte Faktoren dabei, wie etwa Corona. Da kann alles passieren. Uns unnötig unter Druck zu setzten und jetzt die Landesliga zum Ziel zu erklären, darin sehe ich keinen Vorteil“. Heinzelmann konzentriert sich lieber auf die bevorstehende Mammutaufgabe gegen den Tabellenführer. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ) empfängt der MFC beim Nachholspieltag der Kreisliga den TSV Amicitia Viernheim am Promadenweg. Die Südhessen dominieren nach wie vor die Liga, verloren noch kein einziges Spiel und liegen mit Abstand an der Spitze. „Diese Mannschaft hatte einfach noch keine Schwächephase und ist personell unheimlich gut ausgestattet“, kommt Heinzelmann direkt ins Schwärmen, will mit seiner Elf aber nicht nur den Primus bewundern: „Wir haben unsere Schlüsse aus dem Hinspiel gezogen und uns eine Taktik zurechtgelegt. Jetzt hoffen wir, etwas Zählbares auf dem Lindenhof zu behalten – auch wenn es schwer wird. “ bah

