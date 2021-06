Mergenthaler läuft Top-Zeit

Regensburg/Zweibrücken. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zur endgültigen Nominierung für Tokio, doch die Leichtathletik-Asse der MTG Mannheim verzeichneten am Wochenende einen weiteren Aufwärtstrend – wenn auch noch keine Olympia-Norm erreicht wurde. Nach ihrem Sturz im finnischen Turku ist Hürdensprinterin Ricarda Lobe wieder fit, wurde zwar im Vorlauf von Regensburg disqualifiziert, lief aber bei einem zweiten Start in 13,16 sec die zweitbeste Zeit der Saison und führt weiterhin die DLV-Bestenliste an (13,03). Um über eine Sekunde gesteigert hat sich in dieser Saison auf den 400 Metern Hannah Mergenthaler. In 52,95 sec verpasste sie ihre Bestzeit von 2018 (52,83) nur knapp, bewahrte sich aber die Chance auf einen Einsatz in der olympischen 4x400-Meter-Mixed-Staffel.

AdUnit urban-intext1

In eben diesem Team war in Regensburg Disziplinkollegin Nadine Gonska unterwegs, ihr Quartett DLV II wurde in 3:18,22 min Zweiter hinter DLV I (3:13,57). Die Plätze drei im Einzel (11,27) und zwei mit der 4x100-Meter-Staffel des DLV II (43,17) verbuchte Sprinterin Lisa Nippgen, die zu den Top-Fünf in der Bestenliste gehört. Patrick Domogala war Schlussläufer im starken DLV-Team II (38,88 sec), das dennoch DLV I unterlag (38,32). Ihre Form scheint Jessica-Bianca Wessolly endlich gefunden zu haben, denn auf den 200 Metern lief sie in 23,17 sec. Saisonbestzeit und liegt damit in der Bestenliste des DLV auf Platz fünf. Robin Ganter wurde über die 110 m Hürden Dritter (14,76).

In Zweibrücken stellte Stabhochspringerin Jaqueline Otchere mit 4,55 m ihre Saisonbestleistung ein und wurde hinter der Schwedin Michaele Mejer (4,60 m) Zweite. sd