Mentale Schwächephase ärgert Andreu Enrich

Mannheim/Frankfurt. Drei Sekunden haben den Herren des Mannheimer HC am Sonntag im Heimspiel gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim gefehlt, um im Kampf um Platz eins in der Staffel B in der Feldhockey-Bundesliga mit einem Unentschieden für die Entscheidung zu sorgen. Kurz vor Schluss kassierten die Hausherren durch HTCU-Kapitän Malte Hellwig (60./Strafecke) noch den Treffer zum 4:5 (2:2)-Endstand, der die Ruhrstädter vor dem letzten Hauptrundenspieltag noch im Rennen um den Staffelsieg hält.

„Wir sind sehr enttäuscht, denn es darf uns nicht passieren, dass wir so unsere mentale Stärke verlieren“, ärgerte sich MHC-Trainer Andreu Enrich. Sein Team schien schon auf der Siegerstraße, als Gonzalo Peillat zum 4:2 (48./Strafecke) traf. Nach diesem Gegentor opferte der HTCU seinen Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler und drehte durch die Treffer von Alex von Schwerin (55.) und Malte Hellwig (58./ Siebenmeter und 60./Strafecke) tatsächlich noch die Begegnung.

Zu Beginn hatte MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer zum 1:0 (3.) getroffen. Hellwig glich zum 1:1 (6.) aus. Paul Zmyslony traf zum 2:1 (22.) für den MHC, aber Robert Duckscheer stellte auf 2:2 (25./SE). Gonzalo Peillat traf zum zwischenzeitlichen 3:2 (46./SE).

TSVMH holt wichtigen Punkt

Der TSV Mannheim Hockey schaffte es indessen, durch das 3:3 (2:0)-Unentschieden im Kellerduell beim SC Frankfurt 1880 Platz fünf in der Staffel A einzutüten. Damit treffen die Turner in den Play-downs auf den Nürnberger HTC, das Schlusslicht der Staffel B.

Vitus Thoma (20.) und Lukas Goerdt (29./SE) hatten die Mannheimer zur Halbzeit mit 2:0 in Führung gebracht. „Danach verpassen wir es, das 3:0 zu machen und handeln uns eine berechtigte Gelbe Karte ein“, sah TSVMH-Coach Alexander Vörg, wie sich nun ein enges Spiel entwickelte. Das 3:2 für den TSVMH durch Dario Benke (52./Strafecke) sollte sich als wichtig erweisen, gelang dem SC 80 doch mit der Schlussecke noch der 3:3-Ausgleich (60.). and