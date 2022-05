Meisterserie macht Lust auf mehr

Mannheim. Nach dem eindrucksvollen 4:0-Erfolg über den SC Käfertal haben am vergangenen Sonntag auf dem Sportgelände des SKV Sandhofen in der Gaswerkstraße die Sektkorken geknallt. Anschließend wurde die Nacht zum Tag gemacht. Der SKV Sandhofen ist zurück in der Kreisliga, die er 2014 verlassen musste. „Die Feier war schön und lang. Ich war gegen 2:45 Uhr im Bett, die letzten sind wohl erst zwischen halb fünf und fünf zuhause gewesen“, berichtet SKV-Trainer Christian Hofsäß von ausgelassenen Feierlichkeiten. Nach mehreren vergeblichen Anläufen und zwei coronabedingten Saisonabbrüchen haben die Sandhöfer nun ihr Meisterstück vollbracht und gehen in der kommenden Spielzeit im Mannheimer Fußball-Oberhaus an den Start.

Erfolgself statt Vize-Abo

20 Siege in Folge Der SKV Sandhofen hat mit 23 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage durch einen 4:0-Sieg über den SC Käfertal vorzeitig die Meisterschaft gebucht. Derzeit stellt SKV-Angreifer mit Pascal Eckert den besten Torschützen der Liga. „20 Siege in Serie, das habe ich selbst als Spieler oder Trainer noch nie erlebt“, gesteht Trainer Hofsäß. 2012 war die damalige SpVgg Sandhofen aus der Landesliga abgestiegen, zwei Jahre später aus der Kreisliga in die A-Klasse. wy

Aus dem einstigen Vize-SKV, der 2019 das Aufstiegsspiel zur Kreisliga verloren hatte und zudem 2018 und 2019 im Kreispokal-Endspiel gescheitert war, ist nun eine Erfolgself geworden, die in der Spielzeit 2021/ 22 von Sieg zu Sieg geeilt ist. Das verfolgte Ziel war schon vor dem ersten Spieltag klar definiert. „Für uns galt einzig die Devise, aufzusteigen“, trug die Kommunikation von Hofsäß eine eindeutige Sprache. Auch wenn der Saisonauftakt erste Zweifel gar nicht aufkommen ließ, folgte am 3. Spieltag ein herber Dämpfer. Zuhause gab es gegen die SG Mannheim eine 1:5-Klatsche.

„Es soll nicht überheblich klingen, aber ich hatte trotzdem zu keinem Zeitpunkt befürchtet, dass es nicht klappen könnte. Ich war und bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt“, sagt der 41-Jährige, der nach seinem Amtsantritt im Frühjahr 2020 dem Kader eine Auffrischung zugeführt hatte. Doch nicht nur das, er verlieh dem Team auch noch Qualität in der Breite und eine taktische und spielerische Klasse. „Wir mussten die Kadergröße erhöhen, damit wir keinen Substanzverlust erleiden, wenn Spieler ausfallen“, erklärt Hofsäß.

Und es bewahrheitete sich, dass mit Torhüter Markus Wollnik oder Lukas Köpper zwei Schlüsselspieler lange ausfallen, am Ende aber lückenlos ersetzt werden konnten. „Im 24-Mann-Kader, begonnen bei den drei Torhütern, die man alle bedenkenlos in der Kreisliga einsetzen kann“, so Hofsäß, „bis hin zu den Angreifern, wo wir durch die Zahl an unterschiedlichen Torschützen unberechenbar sind, hat jeder seine eigene Rolle in der Erfolgsgeschichte geschrieben.“

Glücksgriff Sebastian Pah

Ein klarer Erfolgsfaktor ist Kapitän Sebastian Pah, der das Team auch mental-emotional anführt. „Er gibt in jedem Training Gas und ist nie zufrieden. Er reißt alle anderen mit. Das ist ein richtiger Glücksgriff.“ Überhaupt ist die Offensive mit Pah, Robin Braun, Ivan Sulic, Pascal Eckert und Zlatko Mikic das Prunkstück des SKV. Zusammen kommt dieses Paket auf 79 Tore für die Nord-Mannheimer. Im Abwehrverbund ragt Routinier Mike Pfeiffer heraus. „Er ist zweikampf- und kopfballstark und besticht mit seiner Erfahrung. Er ist zudem Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel“, hat Hofsäß ausgemacht. Dass der Fußball in der Kreisliga eine andere Herausforderung wird, das ist dem SKV-Coach klar. Dennoch geht er das Unternehmen selbstbewusst an. Während sich viele andere im Tiefstapeln üben, weiß Hofsäß um die Qualitäten seines Teams und gibt den Angriff auf die Spitzengruppe aus: „Ziel ist es, in der Kreisliga unter die ersten Sechs zu kommen. Ich denke, das ist ein realistisches Ziel, wenn keine Verletzungen kommen.“

Nur Oberdorf verlässt den Kader

Der Kader ist eingespielt und bleibt bis auf Tim Oberdorf, der zum voraussichtlich künftigen Ligakonkurrenten SpVgg Wallstadt wechselt, komplett zusammen. Neuzugänge sind vorerst nicht vorgesehen. „Perspektivisch kommen Spieler für die zweite Mannschaft, die in der Vorbereitung bei uns mitlaufen. Danach ziehen wir ein Fazit, ob wir sie fest für den Kreisliga-Kader einplanen“, so Hofsäß. Für den Rest der noch laufenden Saison bleibt die Handbremse gelöst. „Wir haben jetzt 20 Spiele am Stück gewonnen. Die Serie wollen wir fortsetzen, auch wenn mit Schriesheim und Feudenheim noch zwei dicke Brocken warten.“