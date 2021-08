Meisterehren für Hebding und Meth

Malterdingen. Im Rahmen des Breisgau-Triathlons in Malterdingen sind auch die baden-württembergischen Meisterschaften über die Mitteldistanz ausgetragen worden. Für Hendrik Meth und Marion Hebding vom Soprema Team TSV Mannheim waren sie vom Erfolg gekrönt.

Für beide ging es zunächst über 2 Kilometer Schwimmen in den Müllersee. Bedingt durch hohe Wassertemperaturen musste ohne Neopren geschwommen werden, was sich in den Zeiten bemerkbar machte. Die 80 Kilometer lange Radstrecke wies knapp 1000 Höhenmeter auf, das Duo startete nach durchwachsenem Start eine Aufholjagd. Zum Abschluss lieferte Meth einen starken Halbmarathon und belegte im Gesamtklassement den 24. Platz und wurde in der M 45 Sieger in 4:32:01 Stunden und damit Landesmeister. Hebding kämpfte sich nach starker Radleistung im Halbmarathon nach vorne und verteidigte ihren Baden-Württemberg-Titel in 4:52:13 Stunden erfolgreich. Im Gesamtklassement der Frauen erreichte sie Rang vier. red