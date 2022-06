Meister bremst Feudenheim aus

Mannheim. Bis zur letzten Minute stemmte sich die DJK Feudenheim gegen den Meister SKV Sandhofen gegen die drohende 0:1-Heimniederlage, doch am Ende war die Hoffnung auf ein Aufstiegsspiel ohnehin schon geplatzt. Auch bei einem Sieg hätte es nicht zum Sprung auf Rang zwei der Kreisklasse A, Staffel II, gereicht, da Konkurrent SV Schriesheim seine Hausaufgaben souverän erledigte und im Heimspiel den FV Fortuna Heddesheim II beim ungefährdeten 6:0 (2:0)-Erfolg keine Chance ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die DJK unterlag letztlich mit 0:1 (0:0) und beendet die Saison auf Rang drei. „Ein bisschen enttäuscht sind wir schon, weil wir lange Zeit Sandhofen gejagt haben, aber im Großen und Ganzen ist es okay, wie es jetzt ist“, hielt sich die Niedergeschlagenheit bei DJK-Trainer Giuseppe Giordano in Grenzen. In der Endabrechnung fehlten den Feudenheimern fünf Punkte auf Schriesheim, die gegen die SG Oftersheim um den Aufstieg spielen.

Für die letzte Herausforderung der Saison musste DJK-Trainer Giordano mit reichlich dezimiertem Personal antreten. Das Tor hütete A-Jugend-Keeper Thomas Fabig, der ein gelunges Debüt feierte. Die Anfangsphase gehörte dennoch klar dem SKV, der die DJK-Defensive früh attackierte, es aber verpasste, die haarsträubenden Fehler im Aufbauspiel zu bestrafen. Bei Feudenheim stimmte zwar der Einsatz, jedoch fehlte die Durchschlagskraft und die wenigen Offensivbemühungen verpufften frühzeitig. „Im letzten Drittel haben wir den unbedingten Willen und die Genauigkeit vermissen lassen“, analysierte Giordano treffend das harmlose Offensivspiel seines Teams.

DJK druckvoll nach der Pause

Nach der Pause zeigte die DJK ein anderes Gesicht, war präsenter und auch zielstrebiger in ihren Aktionen. Jakob Dreher prüfte Sandhofens Keeper Christian Lickfeld aus der Distanz (48.), danach tankte sich Jonas Schäfer durch und verfehlte das Tor (53.). Als das Spiel etwas dahinplätscherte, sorgte eine Standardsituation für die Entscheidung. Marc Wheeler schlenzte einen Freistoß in Richtung langes Eck, einzig Zlatko Mikic kam in die Nähe des Balls und fälschte noch minimal zum Führungstreffer ab (72.). Feudenheim mobilisierte die letzten Kräfte, doch der Versuch von Michelangelo Ragni aus der Distanz klatschte an den Querbalken (76.). Aufsteiger Sandhofen brachte die Führung über die Zeit und ließ keine Zweifel an seiner Einstellung nach bereits erreichten Saison-Zielen aufkommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Als Fußballer will man jedes Spiel gewinnen“, stellte sich bei Gästetrainer Christian Hofsäß gar nicht erst die Frage danach, am letzten Spieltag einen Gang runterzuschalten. Den Sieg bezeichnete Hofsäß als „absolut verdient“, der Meistertrainer hatte lediglich an der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit etwas auszusetzen, wo es schon „2:0 für uns hätte stehen müssen“, nachdem zahlreiche Hochkaräter ausgelassen wurden. Mit dem Bewerbungsschreiben von nur zwei Niederlagen und überragenden 132 Toren startet der SKV nächste Saison in der Kreisliga. „Wir waren nie satt und haben auch die vom Kopf her schwierigen Spiele gewonnen und Woche für Woche unsere Leistung abgerufen“, lobte Hofsäß sein Team, das sich bereits vor dem Anpfiff zum Siegerfoto versammelte und Medaillen umgehängt hatte.

Die DJK bleibt weiterhin in der A-Klasse. „Unser Ziel ist es, nächstes Jahr wieder anzugreifen und um den Aufstieg mitzuspielen, auch wenn es unheimlich schwer wird“, sagte Giordano nach Spielende.