Meißners Ehrentag

Mannheim. Insgesamt sechs Nationalspieler hat der VfR Mannheim in seiner nun 126-jährigen Vereinsgeschichte hervorgebracht. Einer von ihnen ist Kurt Meißner, der am morgigen Sonntag, 11. Dezember seinen 125. Geburtstag feiern würde. In Halle an der Saale geboren, kam er über den MFC 08 Lindenhof im Jahr 1923 zum VfR Mannheim und machte sich als technisch versierter Spieler einen Namen. Dieser Ruf drang sogar bis zum damaligen Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes durch, so dass Meißner am 23. November 1924 zu seinem ersten und gleichzeitig auch letzten Länderspiel berufen wurde. Gemeinsam mit Hans Fleischmann und Seppl Herberger bildete Meißner eine komplette Sturmreihe des VfR Mannheim in der deutschen Auswahl in dieser Partie gegen Italien in Duisburg (0:1).

Meißner erreichte mit dem VfR Mannheim im Jahr 1925 die Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Im Achtelfinale bei TuRu Düsseldorf war aber nach einem 1:4 bereits Endstation. 1926 wechselte Meißner zum VfB Leipzig, mit dem er ein weiteres Mal die Endrunde um Deutschlands Fußball-Krone erreichte. Nach dieser Spielzeit beendete Meißner im Alter von 30 Jahren seine Karriere. Im Jahr 1973 verstarb er im Alter von 76 Jahren. wy (Bild: red)