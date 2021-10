Meilenstein für die Mad Dogs

Ingolstadt. In der Eishockey-Bundesliga der Frauen gelang den Mad Dogs Mannheim am Samstag erstmals ein Sieg beim ERC Ingolstadt nach der regulären Spielzeit. In der Saison 2019/2020 konnten die Mad Dogs schon einmal mit 3:2 nach Verlängerung in Ingolstadt gewinnen, nun hieß es schon nach 60 Minuten 6:4 (1:2, 2:1, 3:1) für die stark aufspielenden Mannheimerinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum 6:4-Erfolg steuerte Lilli Welcke einen Hattrick bei, außerdem waren Laura Lundblad, Xenia Merkle und Laura Brückmann für Mannheim erfolgreich.

Der Hauptrundensieger der vergangenen Bundesliga-Saison aus Ingolstadt revanchierte sich am Sonntag allerdings mit einem 5:2 (0:0, 0:2, 5:0)-Heimsieg. Lilli Welcke und Luisa Welcke hatten die Mad Dogs zunächst mit 2:0 in Führung gebracht, danach traf aber nur noch die Mannschaft des ERC. and