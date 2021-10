Meilenlauf vor dem Start

Mannheim. Nach dem coronabedingten Ausfall des Dämmermarathons im Frühjahr ist der Franklin- Meilenlauf am Sonntag, 10. Oktober, die letzte und einzige Möglichkeit, in Mannheim einen Halbmarathon zu laufen. Neben dem Halbmarathon bietet der Mitveranstalter M3 erstmals auch einen 10-Kilometer-Lauf an. Beide Wertungen sind amtlich vermessen und damit Bestenlisten- fähig. Der Halbmarathon führt durch die drei ehemaligen Konversionsflächen Frankin, Taylor und Spinelli im Mannheimer Osten. Die Läufer können die urbane Entwicklung, die sich auf diesen Flächen in den letzten Jahren vollzogen hat, live erleben. Start und Ziel sind vor der Boulderhalle auf Franklin. Zuschauer sind zugelassen.

„Eine derart abwechslungsreiche und schöne Strecke wie dieses Jahr hatte wir beim Halbmarathon noch nie“, ist sich M3-Christian Herbert sicher. „Wir bieten unseren Läufern eine flache, schnelle und attraktive Strecke.“ Da sich nicht jeder Teilnehmer in die Siegerlisten eintragen können wird, schafft der Veranstalter die Möglichkeit, auf zwei kurzen Streckenabschnitten, den sogenannten „Speedzones“, die beste Zeit in diesem Segment zu laufen und sich bei diesen Zwischensprints damit als Sieger zu fühlen.Die Onlineanmeldung ist noch bis Samstag geöffnet. Nachmeldungen sind bis 10.30 Uhr möglich. red