Matarazzo verschärft den Ton beim VfB Stuttgart

Stuttgart. Der Ton wird rauer und die Sprache deutlich emotionaler: Der selbst unter Druck stehende Trainer Pellegrino Matarazzo (Bild) ist die Unkonzentriertheiten und immer wiederkehrenden Fehler seiner Mannschaft offenbar leid. Er habe nach dem 2:3 des VfB Stuttgart in Wolfsburg, in dem das Siegtor des VfL in der Nachspielzeit fiel, gegenüber seinen Profis „eine andere Schärfe reingebracht“, sagte Matarazzo am Freitag. „Weil die Situation sich auch verschärft hat.“ Vielleicht würden seine Spieler auch noch nicht wahrnehmen, wie wichtig es ist, „dass wir langsam auch siegen“. Sollte das tatsächlich der Fall sein, wird es höchste Zeit, dass im Kader des Fußball-Bundesligisten eine andere Haltung Einzug hält. Immerhin hat der VfB noch keines der bisher acht Saisonspiele in der Liga gewonnen und steht vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bereits im Abstiegskampf. Nicht umsonst sprach Matarazzo nun mehrmals von „Aufmerksamkeit“, „Achtsamkeit“, „Fokus“ oder „Präsenz“, die er von seinen Spielern mehr denn je erwartet. dpa (Bild: dpa)

