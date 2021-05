Marzenell freut sich: Saison wird gespielt

Mannheim. Nach einem Jahr Zwangspause ist die Tennis-Bundesliga wieder zurück. In dieser Woche vereinbarten die zehn teilnehmenden Vereine und der Deutsche Tennis Bund (DTB) die Durchführung der Saison 2021. „Es war eine sehr schwere Zeit. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und können im Sommer spielen. Die Bundesliga ist zurück“, teilte Teamchef Gerald Marzenell von Grün-Weiss Mannheim überglücklich in einer Pressekonferenz am Freitagmittag mit.

Damit beginnt die Saison für den Meister von 2019 am 4. Juli beim Aufsteiger TSV Rosenheim und somit bei einem Verein, der der Austragung der Saison zeitweise aufgrund der Vorbereitung von Hygienemaßnahmen und der Unwägbarkeiten bei der Teilnahme der Spieler skeptisch gegenüber stand. Neben Rosenheim und dem TuS Sennelager äußerten auch die Teams aus Düsseldorf und Köln ihre Bedenken. Am Ende war die Mehrheit der Vereine jedoch dafür, die Saison zu spielen.

Teamchef Gerald Marzenell ist froh, dass die Pause ein Ende hat. © Pix

Vor allem die Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern auf den Anlagen wird bis zuletzt an die Inzidenzwerte der einzelnen Standorte geknüpft sein.

„Wir sind davon abhängig, was die Landesverordnung vorgibt. Diese gibt am Ende des Tages vor, wie viele Zuschauer bei uns auf die Anlage dürfen. Wir haben das Glück, eine sehr große Anlage zu haben und damit bei gleichem Prozentsatz mehr Zuschauer als andere Vereine zulassen zu können“, erklärt Marzenell ein Vorteil des Tennisstandorts Mannheim.

Bei den Spielern von Grün-Weiss ist die Begeisterung für die Bundesliga ohnehin ungebrochen. „Alle Jungs freuen sich wie die Schneekönige“, berichtet Marzenell von den zahlreichen Gesprächen mit seinen Spielern in den vergangenen Wochen. Die gleiche Erfahrung machte auch Trainer Daniel Steinbrenner: „Die Spieler freuen sich alle sehr auf Mannheim und auf die Liga. Das Miteinander hat uns allen wirklich gefehlt.“

Neuer Streamingpartner der Tennis-Bundesliga wird im Sommer 2021 Tennis Channel International sein. Dort werden alle Spiele live übertragen.

