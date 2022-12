Marc Nagel: „Die SGL braucht einen neuen Trainer“

Leutershausen. Marc Nagel (Bild) benötigte nach der jüngsten Niederlage bei den Rhein-Neckar Junglöwen zwei Nächte, um seine Entscheidung zu formulieren. Am Montagabend informierte er Mannschaft und Verantwortliche, dass er seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten SG Leutershausen am Saisonende nicht verlängern wird. Die SGL muss auf einen neuen Trainer setzen. Nach knapp zwei Jahren im Amt will der Karlsruher Gymnasiallehrer den Weg für Neues freimachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Sportlichen Leiter Mark Wetzel kommt nun die Aufgabe zu, neben den Personalgesprächen mit den Spielern vor allem die Position des Chefpostens zu klären. „Wir haben Marc sehr viel zu verdanken. Er ist in Leutershausen eine Institution – als Spieler und Trainer. Wir hatten gemeinsam immer viel Erfolg. Aber mit der Fahrerei von Karlsruhe hat Marc auch einen sehr großen Aufwand betrieben. Da kann man schon nachvollziehen, dass die Batterien irgendwann leer sind“, sagt Wetzel, der die Saison noch lange nicht abgehakt wissen will. Schließlich ist in der Rückrunde noch alles möglich.

SG Leutershausen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden 2022 Marc Nagel mit Liviu Ianos ©vaf-foto/Alfred Gerold/VDS/ VG Bild und Kunst www.as-sportfoto.de Alfred Gerold Feldstrasse 114 68259 Mannheim fon.0178/4550793 vaf-foto@web.de © gerold-fotografie

„Wir freuen uns auf weitere tolle Handballabende in der Rückrunde und müssen gleichzeitig den Markt sondieren. Wir haben schon das eine oder andere Gespräch geführt. Wichtig ist aber, dass es eine langfristige Entscheidung sein soll“, unterstreicht Wetzel vor dem Heimspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck am Samstag (19.30 Uhr/Beck-Halle).

Mehr zum Thema Handball Nagel muss gegensteuern Mehr erfahren Handball-Badenliga Friedrichsfeld wacht zu spät auf Mehr erfahren

Nagel erklärt seine Entscheidung so: „Wir sprechen ja seit einigen Wochen im Team mit Mark Wetzel und Uli Roth über die Planung für die nächste Runde. Und mussten feststellen, dass der Aufwand mit dreimal Training die Woche zu wenig ist für die 3. Liga. Eine vierte Trainingseinheit ist bei mir zeitlich nicht möglich. Die SGL braucht einen neuen Trainer, der einen höheren Zeitaufwand bieten kann.“ red (Bild: Binder)