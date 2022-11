Mannschaft des Jahres

Düsseldorf. Große Ehre für zwei Mannheimer bei der Para Sportlerwahl 2022 in Düsseldorf. Die Ruderin Susanne Lackner und Trainer David Schäfer (beide MRV Amicitia) sind für ihre Leistungen im Mixed-Vierer mit Steuerfrau als Para Team des Jahres ausgezeichnet worden. Der Vierer hatte bei den European Championships in München die Bronzemedaille gewonnen und war in Racice/Tschechien sogar zu WM-Silber gerudert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit den zwei Mannheimern feierten auf der Bühne Jan Helmich, Marc Lembeck und Kathrin Marchand sowie Steuerfrau Inga Thöne. Die Ruder-Mannschaft hatte sich bei der Wahl mit 36 Prozent der Stimmen vor dem Mixed-Doppel im Tischtennis Thomas Brüchle/Sandra Mikolaschek (33 Prozent) sowie dem Badminton-Doppel Rick Hellmann und Thomas Wandschneider (31 Prozent) durchgesetzt. jab