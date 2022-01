Mannheims Hockey-Damen kämpfen um Platz eins

Mannheim. Im zweiten Anlauf soll es klappen: Am Mittwoch (20 Uhr) kommt es in der Primus Valor Arena unter dem Fernmeldeturm in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Damen zum Derby zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem MHC. Das für den 4. Dezember geplante Duell musste wegen Corona-fällen beim MHC verlegt werden. Stattdessen standen sich die beiden Teams am 19. Dezember am Neckarplatt zum Rückspiel gegenüber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da gewann der TSVMH beim damaligen Tabellenführer MHC mit 2:1 und übernahm mit einem Zähler Vorsprung die Spitzenposition in der Südgruppe. „Wir wollen an die Top-Leistung im Hinspiel anknüpfen und die Tabellenführung verteidigen“, fordert TSVH-Trainer Carsten-Felix Müller. Schließlich bedeutet Platz eins in der Südgruppe auch Heimrecht im DM-Viertelfinale, wo man dann den Zweiten aus der Nordgruppe empfangen würde. Im Topspiel der Südgruppe sieht Müller dennoch die Gäste vom MHC als Favoritinnen an, gegen die es erneut darum gehen wird, in der Defensive gut zu stehen.

Ob sein Team nun als Favorit oder nicht in dieses Derby beim Lokalrivalen geht, beschäftigt MHC-Trainer Nicklas Benecke derzeit eher wenig. Er hätte sich vor dem wichtigen Duell vielmehr eine andere Spielvorbereitung gewünscht. Denn der Sieger dieses Derbys hat nicht nur beste Chancen, die Hauptrunde in der Südgruppe auf Platz eins abzuschließen, sondern im Falle von drei Punkten ist das Viertelfinale wahrscheinlich auch im Hinblick auf den drittplatzierten Verfolger Münchner SC schon recht sicher gebucht, ziehen doch die ersten beiden Teams der Südgruppe in die Runde der besten Acht ein. Stattdessen ist im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Spiel erneut eine MHC-Spielerin positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden, was nicht nur die Absage eines geplanten Testspiels sondern auch die Einstellung des nach der Weihnachtspause letzte Woche zunächst wieder aufgenommenen Trainingsbetriebes zur Folge hatte. „Jetzt hoffen wir, dass uns die am Sonntag durchgeführten PCR-Tests nicht noch mehr Ausfälle bescheren und wir zumindest noch zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel beim TSV haben. Im Moment bin ich erst mal froh, wenn alle soweit gesund sind und wir dann am Mittwoch spielen können. Alles andere ist im Moment zweitrangig“, steht für Benecke die Gesundheit seiner Spielerinnen im Vordergrund.