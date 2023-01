Mannheimer Teo Hinrichs und die ganz große WM-Bühne im Hockey-Land Indien

Mit gleich drei Spielern ist der Mannheimer HC bei der Feldhockey-Weltmeisterschaft in Indien (13. bis 29. Januar) vertreten. Für die DHB-Auswahl geht es am Samstag (14.30 Uhr) mit der Partie gegen Japan los. Während Gonzalo Peillat bereits große WM- und Olympiaerfahrung besitzt (Olympiasieger mit Argentinien 2016) und Justus Weigand (mit Deutschland Vierter bei Olympia 2021 in Tokio)

...