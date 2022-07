Mannheimer Talente räumen ab

Mannheim. Bei den Acht-Nationen-Nachwuchsturnieren durfte sich der Deutsche Hockey-Bund (DHB) über gute Platzierungen freuen. Das beste Resultat lieferte dabei die männliche U 16 mit Leon Hoffmann, Carl von Strantz (beide Mannheimer HC) und Emil Gomes (TSV Mannheim Hockey) ab, die in Frankfurt am Main Turniersieger wurde. Im Finale bezwangen die deutschen U 16-Junioren die Niederlande mit 3:1. Emil Gomes steuerte in der Vorrunde zwei Treffer bei und traf auch im Halbfinale im Shootout beim 6:5 nach Penaltyschießen gegen Spanien.

Für die deutschen U 18-Junioren mit Linus Beckerbauer (TSVMH), Florian Simon und Jan Wentscher (beide MHC) ging es in Hanau in der Schlussrunde gleich zweimal in den Shootout. So musste man sich im Halbfinale Belgien letztlich nach Penaltyschießen mit 10:11 geschlagen geben, woran auch zwei gehaltene Versuche von Florian Simon nichts ändern konnten. Der Torhüter vom MHC wurde aber im Spiel um Platz drei zum Matchwinner, als er beim 6:5 nach Penaltyschießen gegen die Niederlande drei Versuche der „Oranjes“ entschärfte.

Im spanischen Terrassa verlor die weibliche U 18 des DHB erst im Finale gegen die Niederlande mit 0:3. Charlotte Hendrix und Carolin Seidel (beide MHC) trugen sich im Turnier mit je einem Tor in die Torschützenliste ein, wobei Hendrix im Halbfinale beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen Gastgeber Spanien im Shootout gleich zweimal traf.

Ebenfalls in Terrassa schafften die deutschen U 16-Juniorinnen mit Alexine Matthysen, Julie Pieper, Giulia Schubert und Laura Schubert (alle MHC) nach zuvor torlosen 60 Minuten durch ein 2:1 im Penaltyschießen im kleinen Finale gegen Belgien Platz drei. Giulia Schubert traf in der Vorrunde beim 5:0-Sieg über Schottland. and