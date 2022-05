Mannheimer Sextett gegen England

Mönchengladbach/Mannheim. Für die beiden FIH Pro League-Heimspiele der deutschen Hockey-Herren in Mönchengladbach gegen England am Mittwoch (17.30 Uhr/ DAZN) und Donnerstag (15.30 Uhr/ DAZN) hat Bundestrainer André Henning gleich sechs Spieler aus Mannheim berufen. So steht Torhüter Alexander Stadler (TSV Mannheim Hockey) ebenso im 24-köpfigen Aufgebot des DHB wie Linus Müller, Teo Hinrichs, Raphael Hartkopf, Erik Kleinlein und Gonzalo Peillat (alle Mannheimer HC).

Im DHB-Kader steht auch weiterhin Torhüter Jean Danneberg, der nach der Trennung vom MHC ab kommendem Wochenende nun die Rückrunde bei seinem Heimatverein TEC Darmstadt in der 1. Regionalliga Süd bestreitet. and

