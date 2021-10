Mannheimer im DHB-Trikot

Mannheim. Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden U-21-Weltmeisterschaften in Indien (Junioren) und Südafrika (Juniorinnen) trugen beide U-21-Teams des DHB Testspiele aus. Die deutschen Juniorinnen mit Stine Kurz, Aina Kresken, Verena Neumann und Paulina Niklas (alle Mannheimer HC) sowie Tara Duus (TSV Mannheim Hockey) gewannen gegen Belgiens U 21 mit 3:1 und 3:2. In der zweiten Partie trugen sich Stine Kurz und Aina Kresken in die Torschützenliste ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die deutsche U 21 mit Torhüter Jean Danneberg, Erik Kleinlein und Mario Schachner (alle MHC) spielten gegen die A-Nationalmannschaft der USA zunächst 1:1. Mario Schachner traf beim 5:2-Sieg im zweiten Vergleich mit den USA. Gegen Österreichs A-Kader folgte noch ein 3:0-Erfolg. Das MHC-Trio wurde inzwischen definitiv für die U-21-WM in indischen Bhubaneswar (24. November bis 5. Dezember) nominiert. and