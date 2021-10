Mannheimer HC setzt ein Ausrufezeichen

Mannheim. Doppelschlag des Mannheimer HC in der Feldhockey-Bundesliga: Den 4:1 (2:1)-Derbysieg beim TSV Mannheim Hockey vom Samstag veredelte der MHC einen Tag später mit einem ein 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen Meister Rot-Weiss Köln. Für die favorisierten Rheinländer war es saisonübergreifend die erste Bundesliga-Niederlage seit dem 4. Oktober 2020.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Beim TSVMH ist es immer schwer, zuletzt hatten wir dort nur mit 1:0 gewonnen. Daher sind wir mit dem Sieg e zufrieden und zuhause sind wir am Sonntag dann auf eigenem Platz ja vielleicht die Mannschaft, die Köln schlagen kann“, sagte MHC-Trainer Andreu Enrich nach dem Derby-Erfolg und lag mit seiner Prognose goldrichtig.

Gegen die Domstädter erlebte Teo Hinrichs ein besonderes Karrierehighlight, als er mit dem 1:0 (9.) sein solange ersehntes erstes Bundesligator erzielte. Im zweiten Viertel war es dann Justus Weigand, der auf 2:0 (26.) stellte. Während der Titelverteidiger bei seinen insgesamt sieben Strafecken weder Lukas Stumpf noch Jean Danneberg im MHC-Tor überwinden konnte, die sich die Aufgabe im Tor bei den Blau-Weiß-Roten wie gewohnt teilten, bejubelten die MHC-Herren nach der sechsten Kölner Strafecke das 3:0 nach einem Konter über Weigand, doch die Unparteiischen nahmen dieses Tor zurück (58.). Den Sieg ließen sich die Platzherren aber nicht mehr nehmen.

Ein Viertel nah am perfekten Spiel

„Gerade unser erstes Viertel war nahe am perfekten Spiel“, freute sich Enrich nach dem 2:0 über den Titelverteidiger über das Sechs-Punkte-Wochenende.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Stadtderby am Samstag erwischten die gastgebenden TSVMH-Herren einen Blitzstart, als Lukas Pfaff per Stecher die erste TSVMH-Strafecke zum 1:0 (3.) nutzte. „Es hat uns natürlich gut getan, dass gleich unsere erste Ecke funktioniert hat, nachdem es da zuletzt nicht so bei uns lief“, freute sich TSVMH-Kapitän Moritz Rothländer, der nach vierwöchiger Verletzungspause erstmals wieder auflaufen konnte, über das frühe Führungstor. Nach einem Freischlag von Tino Nguyen bediente Guido Barreiros Justus Weigand wenig später aber schon zum 1:1-Ausgleich (8.). für den MHC.

„Mit dem Ort der Ausführung des Freischlages war ich nicht ganz einverstanden“, hätte sich TSVMH-Trainer Alexander Vörg hier eine Korrektur gewünscht. Gonzalo Peillat brachte den MHC per Siebenmeter schließlich mit 2:1 (19.) in Front. „Der Siebenmeter war vollkommen berechtigt und es ist schade, dass wir dann noch so klar verloren haben, obwohl wir selbst mit Strafecken die Chance zum Ausgleich hatten“, sah Vörg in Hälfte zwei, wie Peillat mit seinen Toren Nummer zwei und drei jeweils per Strafecke (47., 57.) zum Endstand traf. and