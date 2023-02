Um 15.31 Uhr war es am Sonntag in der Irma-Röchling-Halle so weit: Jan-Philipp Fischer, Kapitän des Mannheimer HC, reckte den Siegerpokal bei der EuroHockey Indoor Club Trophy in die Höhe. Dass es nur der kleine Hallenhockeyeuropapokal war, störte die strahlenden Blau-Weiß-Roten nach dem Triumph in eigener Halle nur wenig.

„Für uns alle ist es der erste Gewinn eines Europapokals – und

...