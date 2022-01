Mannheim/Hamburg. Die Fans des Mannheimer HC durften am Wochenende keine schwachen Nerven haben. Beide Mannschaften zogen jeweils erst nach einem packenden Penaltykrimi im Viertelfinale ins Final Four um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft am 29./30. Januar in Düsseldorf ein, wo im Halbfinale Rot-Weiss Köln wartet.

Während die MHC-Herren am Samstag beim Nordmeister Club an der

