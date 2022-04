Mannheimer HC feiert gelungene Generalprobe

Nürnberg/Hamburg. Bevor auf die Herren des Mannheimer HC auf europäischer Clubebene der EHL Ranking Cup in Terrassa (Spanien) vom 15. bis 18. April wartet, sind die Blau-Weiß-Roten in der Bundesliga ihrer Favoritenrolle am Samstag noch einmal gerecht geworden. Sie festigten ihre Tabellenführung in der Staffel B durch einen 6:1 (3:1)-Kantersieg beim Schlusslicht Nürnberger HTC.

Die Nürnberger würden aktuell in den Play-downs auf den Fünften der Staffel A treffen – und der heißt weiterhin TSV Mannheim Hockey. Beim Tabellenzweiten Hamburger Polo Club zahlte der TSVMH am Samstag beim 0:5 (0:2) Lehrgeld.

Enrich gibt Talenten eine Chance

„In Nürnberg ist es nicht einfach zu gewinnen. Wegen des Gegners, seiner Spielweise und auch wegen des Platzes“, zeigte sich MHC-Trainer Andreu Enrich mit dem souveränen Erfolg in der Frankenmetropole zufrieden. „Mit dem Toreschießen hat es zwar gedauert, aber im dritten Abschnitt haben wir das Spiel entschieden und konnten das Schlussviertel entspannter angehen“, gab Enrich daher auch seinem jungen zweiten Torhüter Florian Simon noch 15 Einsatzminuten in der Bundesliga, nachdem zuvor Lukas Stumpf das Tor gehütet hatte. Mit Marius Leser und Moritz Himmler durften zwei weitere Talente ran, zudem kehrte Philipp Huber ins Team zurück.

Entscheidung im dritten Viertel

In der 13. Minute brachte Erik Kleinlein den MHC in Führung. Justus Weigand erhöhte auf 2:0 (21.). Danach waren dann auch die Nürnberger an der Reihe, als Levin Vaas auf 1:2 (23.) verkürzte. Gonzalo Peillat packte aber noch zwei Strafeckentore (25. und 45.) drauf, Teo Hinrichs (45.) und Raphael Hartkopf (60.) besorgten den 6:1-Endstand.

Torjubel war TSVMH-Coach Alexander Vörg in Hamburg dagegen nicht vergönnt. „Wir liegen 0:2 hinten und haben dann im dritten Viertel die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheitern aber. Am Ende machen wir auf und bekommen dann noch drei Tore. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, es hätte auch 5:2 ausgehen können, aber letztlich haben wir zu schlecht gespielt, um hier etwas zu holen“, konstatierte Vörg. and