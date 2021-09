Mannheim. So sieht ein perfekter Nachmittag aus: Jubelnd haben sich die Bundesligaherren des Mannheimer HC am Samstag nach dem 5:1 (3:1)-Heimsieg gegen den Harvestehuder THC in Richtung Tribüne gewandt, um mit ihren Fans den Erfolg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer der Staffel B aus Hamburg zu feiern.

Zuvor hatte der TSV Mannheim Hockey mit dem Club an der Alster ebenfalls einen Bundesligakonkurrenten aus Hamburg zu Gast. Zwar verpassten die Schwarz-Weiß-Roten beim 1:1 (1:0)-Unentschieden den angestrebten Sieg. Sie holten allerdings zumindest einen Punkt, der Platz vier in der Staffel A dann doch ein Stück näher brachte.

Vom Auftritt seiner Mannschaft beim 5:1 über den HTHC zeigte sich MHC-Trainer Andreu Enrich begeistert. „Wir haben heute gegen ein Topteam ein Topspiel abgeliefert und gewonnen. Wir haben vergangene Woche in Mülheim auch schon eine Spitzenleistung bei einem Spitzenteam gezeigt, aber das haben wir nicht auf unsere Seite gezogen. Heute haben wir gewonnen, das ist der große Unterschied“, erinnerte der Spanier an das 2:2 beim Vizemeister Mülheim in der Vorwoche.

Der Start ins Spiel verlief nicht nach Wunsch der Blau-Weiß-Roten, der HTHC ging durch Maximilian Schlüter früh mit 1:0 (3.) in Führung. Nach zehn Minuten änderten sich die Verhältnisse, der MHC schlug in Person von Gonzalo Peillat noch im ersten Viertel zum 1:1 (15./Strafecke) zurück. Damit hatte der Argentinier aber nicht genug, er ließ noch zwei weitere Strafeckentreffer (24./35.) folgen. „Wenn man bedenkt, dass ein Tor eine Wiederholungsecke war, dann hatten wir heute fast eine Eckenquote von 100 Prozent. Das war sehr gut, und auch unsere Eckenabwehr war sehr stark“, lobte Enrich, der auch das 3:1 von Mario Schachner (26.) und das 5:1 (40.) von Paul Zmyslony bejubeln durfte.

Später Ausgleich ärgert TSVMH

„Letztlich waren wir in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, während Alster nach der Pause besser war. Natürlich ist es schade, wenn man so spät noch den Ausgleich bekommt, aber insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, resümierte TSVMH-Coach Alexander Vörg nach der Punkteteilung.

Im ersten Viertel brachte Moritz Rothländer die Hausherren per verwandeltem Siebenmeter verdient mit 1:0 (12.) in Führung. In Hälfte zwei wurden die Gäste zunehmend stärker und kamen durch Niklas Bruns noch zum 1:1 (55.).