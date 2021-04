Mannheimer Duo macht ersten Schritt

Hamburg. Die Auswärtsfahrt nach Hamburg hat sich für beide Mannheimer Bundesligateams am Sonntag gelohnt. Während die Herren des Mannheimer HC mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim Harvestehuder THC in der Play-off-Viertelfinalserie mit 1:0 in Führung gingen und damit der Teilnahme am Final Four am 8./9. Mai auf eigener Anlage ein gutes Stück näher kamen, machten die Herren des TSV Mannheim Hockey mit einem 1:0 (0:0) beim Großflottbeker THGC in der Play-down-Serie eine großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Beide Mannheimer Clubs können nun am nächsten Wochenende mit einem weiteren Sieg schon alles klar machen.

„Wir haben sehr solide und konsequent gespielt. Und auch die nötige Geduld an den Tag gelegt“, lobte MHC-Trainer Andreu Enrich seine Mannschaft nach dem hart erkämpften Erfolg beim HTHC. Dabei musste der MHC mit Teo Hinrichs, Guido Barreiros und Justus Weigand gleich auf drei Leistungsträger verzichten. „Das sind natürlich wichtige Spieler für uns, aber die Jungs, die auf dem Platz standen, haben das richtig gut gemacht“, freute sich Enrich etwa über eine gelungene Premiere des ebenfalls lange angeschlagenen Neuzugangs Alexander Schöllkopf im MHC-Trikot.

Geduld legte am Sonntag auch MHC-Strafeckenspezialist Gonzalo Peillat an den Tag. Nachdem er mit einem Siebenmeter (11.) an HTHC-Torhüter Anton Brinckman und kurz nach der Halbzeitpause mit einer Strafecke am linken Torpfosten gescheitert war (35.), behielt er kühlen Kopf und nutzte eine weitere Strafecke zum Siegtor für den MHC (56.).

HTHC-Strafeckenspezialist Michael Körper scheiterte dagegen kurz vor Schluss an Jean Danneberg (58.), der sich am Sonntag den Job im MHC-Tor wie gewohnt mit Lukas Stumpf teilte. Sekunden vor Spielende hatte der HTHC noch eine Strafecke, aber Körper verzog.

Möker sorgt für Entscheidung

Mannheimer Siegesjubel gab es später auf einem weiteren Hockey-Platz in der Hansestadt. Auch hier sollte eine Strafecke für das Siegtor sorgen: TSVMH-Kapitän Moritz Möker beförderte die Kugel zum 1:0 (37.) über die Linie und gab damit Nationaltorhüter Victor Aly im GTHGC-Tor das Nachsehen. „Wir haben über die gesamte Spielzeit einen Top-Auftritt hingelegt und hatten auch so etwas wie bei der Strafecke zum 1:0 trainiert, weil wir wissen, dass die Platzverhältnisse dort schwierig sind“, sagte TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller. Die Schwarz-Weiß-Roten hatten aus einem eigentlich schon misslungen erscheinenden Versuch durch Kombinationsspiel doch den verdienten Siegtreffer herausgeholt.

Im Duell der beiden deutschen Nationaltorhüter bekam Alexander Stadler vom TSVMH dagegen wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Bis auf eine Strafecke (20.) ließ die TSVMH-Abwehr nichts zu. and

