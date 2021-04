Mannheim/Buenos Aires. Am Dienstag ging es sowohl für die Damen als auch für die Herren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires, wo die DHB-Herren am Samstag und Sonntag (jeweils 19.30 Uhr/MESZ/live auf DAZN) und die DHB-Damen am Samstag und Sonntag (jeweils 22 Uhr/MESZ/live auf DAZN) in der FIH Pro League auf Gastgeber Argentinien treffen.

Für die beiden FIH Pro League Spiele in Buenos Aires hat HerrenBundestrainer Kais al Saadi auch Spieler der Mannheimer Bundesligisten berufen. Dabei sind zwar wie geplant sechs Spieler aus der Quadratestadt mit nach Argentinien gereist, doch während Justus Weigand vom Mannheimer HC verletzungsbedingt passen musste, rückte sein auf Abruf bereitstehender MHC-Kollege Mario Schachner in das Aufgebot für die Südamerikareise nach. Neben dem gebürtigen Bensheimer Schachner sind auch dessen MHC-Teamkollegen Teo Hinrichs, Linus Müller und Raphael Hartkopf mit dabei, vom TSV Mannheim Hockey sind Alexander Stadler und Paul Kaufmann in Buenos Aires am Start.

Zimmermann und Heyn gefordert

Bei den deutschen Hockey-Damen setzt Bundestrainer Xavier Reckinger in Südamerika auf die Dienste von Sonja Zimmermann und Naomi Heyn (beide MHC). Beide Bundestrainer müssen an Ostern auf die Nationalspieler von Uhlenhorst Mülheim (Herren) und dem Club an der Alster Hamburg (Damen) verzichten. Die beiden amtierenden deutschen Feldhockey-Meister sind am Osterwochenende beim EHL-Finalturniers in Amsterdam gefordert.

Zum Lehrgang der U-18-Junioren in Köln waren bis zum Karfreitag auch Jean Danneberg, Moritz Himmler, Peer Hinrichs und Florian Simon (alle MHC) sowie Linus Beckerbauer, Jakob Brilla und Jaques Danneberg (alle TSVMH) eingeladen. Die U-18-Juniorinnen veranstalten noch bis Ostermontag ihren Lehrgang in Duisburg. Bei dieser Maßnahme Linda Bens, Lisa Mayerhöfer, Isabella Schmidt und Paula Schröder (alle MHC) dabei. and

