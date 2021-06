Mannheim als Drehkreuz nach Tallinn

Mannheim. Wer in der Leichtathletik die ersten internationalen Hürden nehmen will, muss zuvor nach Mannheim. Das ist seit über zwei Jahrzehnten so, in denen sich die Bauhaus-Juniorengala zum weltweit besten Meeting für die Altersklasse U 20 entwickelt hat. Zwar geht die Veranstaltung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes und der MTG Mannheim nach einjähriger Corona-Pause mit reduzierter internationaler Beteiligung über die Bühne, doch an der Herausforderung für den deutschen Nachwuchs hat sich nichts geändert.

AdUnit urban-intext1

„Nur wer das Drehkreuz Mannheim übersteht, steigt in die Flieger nach Tallinn“, unterstrich der für die U 20 zuständige Bundestrainer Dietmar Chounard bei einer Pressekonferenz im Hotel LanzCarré die Bedeutung der Gala. „Jeder, der vom 15. bis 18. Juli bei der U-20-EM in Estland starten will, muss es verpflichtend auch im Michael-Hoffmann-Stadion. Denn die dort besten Drei jeder Disziplin werden nominiert – sofern sie die Norm erfüllt haben.“ Das sind bisher 50 Talente im weiblichen und 40 im männlichen Bereich, dazu kommen noch einmal so viele weitere Anwärter. Die Einladung bereits auf dem Tisch haben die MTG-Asse Felix Kunstein (Sprint) und Ruth Hildebrand (Weitsprung). Weitere zwei oder drei von der MTG könnten noch dazu stoßen.

Für alle gilt es, sich bei der Gala gegen die nationale Konkurrenz durchzusetzen und sich der internationalen zu stellen. Statt aus normalerweise 20 kommt die diesmal „nur“ aus sechs bis acht Ländern. Ganze Teams reisen aus Dänemark, der Schweiz und Norwegen an, zudem gibt es kleine Gruppen oder Einzelstarter aus Luxemburg, Estland, Island und Katar.

Zuschauer benötigen Test

„Wir haben lange gewartet, ob und wie wir die Juniorengala in Angriff nehmen können und dann ein Format gefunden, das sich streng an alle Vorschriften und Verordnungen des Landes, der Stadt, des DLV und des BLV hält“, steht für Meeting-Organisator Rüdiger Harksen „die Sicherheit und Gesundheit der Sportler und Sportlerinnen im Vordergrund.“ Das bedeutet, dass alle, die an den Start gehen, einen PCR-Test vorweisen müssen. Darüber hinaus besteht für jeden, der das Stadion betritt, die Pflicht für einen tagesaktuellen Schnelltest. „Ohne den DLV und ohne unsere Sponsoren wäre die Gala nicht möglich“, verwies Harksen auf ein nationales Meeting-Sterben und dankte den „verlässlichen Partnern“ von Bauhaus, BASF, MVV, SAP und der Stadt.

AdUnit urban-intext2

Die Kommune war nicht nur maßgeblich an der neuen Bahn im Stadion beteiligt, sondern unterstützt die Veranstaltung auch logistisch. „Der Gemeinderat hat außerdem gerne den traditionellen finanziellen Zuschuss bewilligt“, sagte Sport-Bürgermeister Ralf Eisenhauer. Wie der „Neue“ im Amt verwies auch Manuel Löhmann von Bauhaus auf eine persönliche Affinität zur Leichtathletik. „Als Unternehmen mit Mannheimer Wurzeln sind wir stolz, junge Menschen auf dem Weg zu Höchstleistungen zu unterstützen.“

Es sind 250 Zuschauer pro Tag zugelassen, eventuell auch 500. Es besteht allerdings Masken- und Testpflicht (tagesaktuell). Karten unter www.juniorengala.de

AdUnit urban-intext3