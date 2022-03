Mai meldet sich stark zurück

Prag. Nach zweijähriger Pause ist Judoka Louis Mai (Bild) wieder international unterwegs. Seine letzten Kämpfe bestritt er im März 2020 beim Grand Slam in Düsseldorf – da war er mit gerade 19 Jahren noch Junior, startete für den 1.Mannheimer Judoclub in der Klasse -90 kg und hatte sich als Deutscher U-21-Meister 2020, mit JWM-Bronze 2019 und weiteren fünf Podestplätzen seit 2017 in der nationalen und in der Weltspitze etabliert. Dann ließ die Pandemie keine Wettbewerbe mehr zu, Training war nur unter großen Einschränkungen möglich.

Weil sich Mai im September 2021 nach einer Trainingsverletzung einer Schulteroperation unterziehen musste, fielen nicht nur die EM und die WM der U 21 aus, sondern auch die 1.Bundesliga mit „seinen“ Judofighters Rhein-Neckar.

© gerold-fotografie

Doch der Wiedereinstieg ist mehr als gelungen, denn bei den European Open in Prag gewann er kurz vor seinem 21. Geburtstag vier seiner fünf Kämpfe, sicherte sich mit einem Gold-Score-Sieg im kleinen Finale Bronze. Zum ersten Mal war er offiziell bei den Senioren am Start, zum ersten Mal in seiner neuen Gewichtsklasse bis 100 kg.

Auch sonst hat sich im Leben des Mannheimers einiges geändert, denn seit September gehört er der Leistungssportfördergruppe der Bundespolizei an und ist in Kienbaum stationiert.

Wegen der besseren Konkurrenz unter den „schweren Jungs“ trainiert er seit Mitte Februar am OSP Potsdam. Doch dem 1. MJC bleibt er ebenso treu, wie den Judofighters, die den Verbleib in der 1. Bundesliga geschafft haben und am 26. März in die neue Runde starten. sd