Mad Dogs wieder im Liga-Alltag

Mannheim. Sowohl Stürmerin Lilli Welcke mit Deutschland als auch für Torhüterin Jessia Ekrt mit Österreich verpassten beim jüngsten Qualifikationsturnier ihren Olympia-Traum. Beide sind aber nicht die einzigen Spielerinnen der Mad Dogs Mannheim, für die mit den Spielen gegen die Kölner Haie (am Samstag 19.45 Uhr in Köln und Sonntag 17.15 Uhr in Mannheim) wieder der Bundesligaalltag beginnt. So landeten Yvette Reichelt und Lola Liang in Radenthein (Österreich) mit den deutschen U 18-Juniorinnen nach Siegen gegen Österreich (1:0) und Norwegen (4:1) und einer 1:6-Pleite gegen Tschechien auf Platz zwei. Gegen Norwegen traf dabei Lola Liang für die DEB-Auswahl. and

