Mad Dogs unter den Erwartungen

Mannheim. Statt der erhofften zwei Heimsiege gegen die Eisbären Juniors Berlin haben die Frauen der Mad Dogs Mannheim zum Auftakt der Eishockey-Bundesligasaison nur zwei Punkte auf der Habenseite verbucht. So mussten sich die Schwarz-Gelben den Berlinerinnen am Samstag mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben, auch am Sonntag ging das Spiel für Mannheim mit 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) nach Verlängerung verloren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag brachte Anabella Sterzik Berlin mit 1:0 (30.) in Führung. Lena Artner gelang der 1:1-Ausgleich (33.). Kurz vor Spielende gab es eine Strafe gegen die Mannheimerin Brittany Kucera, die auch mit in die Overtime ging, wo erneut Sterzik in Überzahl zum 2:1-Sieg (61.) für Berlin traf. Am Sonntag gelang Lola Liang das frühe 1:0 (4.) für die Mad Dogs. Ein Doppelschlag von Chanel-Virginia Hofverberg und Alina Fiedler (beide 57. Minute) brachte Berlin mit 2:1 in Front, aber Brittany Kucera antwortete mit dem 2:2 (59.). In der Verlängerung musste Hanna Amort auf die Strafbank, und Berlin nutzte erneut die Überzahl zum Siegtor, als Thea-Marleen Bartell (64.) traf. and