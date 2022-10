Mad Dogs ohne Chance

Mannheim. Gegen den Titelfavoriten Memmingen Indians gab es in der Fraueneishockey-Bundesliga für die Mad Dogs Mannheim in den beiden Heimspielen nichts zu holen. So mussten sich die Schwarz-Gelben dem Vizemeister mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) und 0:7 (0:1, 0:3, 0:3) jeweils klar geschlagen geben.

In Spiel eins läutete ein Doppelschlag der ehemaligen Mad-Dogs-Spielerin Theresa Knutson die Niederlage ein. Daria Gleißner stellte auf 3:0 für die Gäste, ehe Megan Forrest das zwischenzeitliche 3:1 gelang (25.). Die Indians trafen aber noch einmal. In der zweiten Partie waren die Mad Dogs dann chancenlos.

Am Samstag (17.30 Uhr) und Sonntag (9 Uhr) stehen den Mannheimerinnen zwei wichtige Spiele beim EC Bergkamen bevor. and