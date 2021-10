Mad Dogs mit optimaler Ausbeute

Mannheim. Die angepeilten sechs Heimpunkte haben die Damen der Mad Dogs Mannheim am Samstag und Sonntag in der Eishockey-Bundesliga der Frauen eingefahren. Gegen den EC Bergkamener Bären gewannen die Mannheimer Damen am Sonntag in der Nebenhalle Nord der SAP Arena durch die Tore von Lilli Welcke (19.), Laura Lundblad (37.), Luisa Welcke (42.), Malina Huerkamp (51.) und Yvette Reichelt (56.) auch in der Höhe verdient mit 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).

Am Samstagabend hatten die Mad-Dogs-Damen die Gäste aus Bergkamen bereits mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) bezwungen. Michele Mohr (12.) und Lea Welcke (19.) trafen dabei für die Schwarz-Gelben. and