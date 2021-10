Mad Dogs mit Doppelpack

Mannheim. In der Eishockey-Bundesliga der Frauen haben die Mad Dogs Mannheim am Wochenende zwei wichtige Heimsiege gegen die Eisbären Juniors Berlin eingefahren. So bezwangen die Kurpfälzerinnen den Vizemeister am Sonntag mit 5:2 (1:2, 1:0, 3:0), nachdem die Schwarz-Gelben das Team aus der Hauptstadt bereits am Samstag knapp mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) bezwungen hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ergebnis vom Sonntag täuscht allerdings darüber hinweg, dass diese Partie letztlich enger war, als das Spiel am Samstag. So hatten die Schwarz-Gelben die Begegnung am Samstag mit 27 zu neun Torschüssen dominiert, es gelang aber nur Pia Clauberg mit dem Tor zum 1:0 (37.) diese Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel zu bringen.

Am Sonntag gingen die Gäste durch Hanna Amort früh mit 1:0 (4.) in Führung. Luisa Welcke gelang in Unterzahl das 1:1 (9.), aber Annabella Sterzik traf noch vor der ersten Drittelpause zum 2:1 (16.) für Berlin. Lilli Welcke markierte zwei Überzahltore zum 2:2 (37.) und 4:2 (55.). Dazwischen lag das Führungstor der Mad Dogs zum 3:2 (46.) von Laura Brückmann. In Überzahl traf Brooke Bonsteel noch zum letztlich verdienten 5:2-Endstand (58.). and