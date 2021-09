Mad Dogs mit Auftakt nach Maß

Köln/Mannheim. Zum Auftakt in die neue Fraueneishockey-Bundesligasaison haben die Mad Dogs Mannheim zwei Erfolge gegen die Kölner Haie gefeiert. Nach ihrem 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)-Sieg im Samstagsheimspiel gewannen sie auch die am Sonntag in der Domstadt ausgetragene Partie mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

In Torlaune zeigte sich bei den Schwarz-Gelben Lilli Welcke, die am Samstag gleich vier Tore zum klaren Sieg beisteuerte. Für das 4:0 zeichnete Laura Lundblad verantwortlich. Auch am Sonntag in Köln schlug Lilli Welcke zu, als sie den 3:1-Endstand markierte. Zuvor hatten Laura Lundblad und Xenia Merkle die 1:0-Führung der Haie in ein 2:1 für die Mad Dogs verwandelt. and