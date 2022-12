Mad Dogs klar auf Kurs

Berlin. Die Mad Dogs Mannheim stehen mit mehr als einem Bein in den Play-offs der Fraueneishockey-Bundesliga. Bei den Eisbären Juniors Berlin revanchierten sich die Mannheimerinnen für ihre beiden Hinspielniederlagen. In der Samstagspartie hielt Mad-Dogs-Torhüterin Jessica Ekrt beim 2:0-Sieg ihr Tor sauber, während Brittany Kucera und Hanna Amort für die Schwarz-Gelben trafen. Am Sonntag sorgten Megan Forrest und Yvette Reichelt für den 2:1-Erfolg. Ein Platz unter den Top Vier ist den Mannheimerinnen nun kaum mehr zu nehmen. Am Samstag (13.30 Uhr) steht zum Jahresabschluss noch das Pokalviertelfinale gegen das U-20-Perspektivteam des DEB an. and

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1