Mad Dogs im Final Four

Mannheim. Der Fraueneishockey-Bundesligist Mad Dogs Mannheim hat sich für das Final Four um den DEB-Pokal am 21./22. Januar 2023 in Füssen qualifiziert. Im Viertelfinale besiegten die Mad Dogs das U-20-Perspektivteam des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). Brittany Kucera (16.) und Megan Forrest (20.) brachten die Gastgeberinnen im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Im Schlussabschnitt stellten erneut Kucera (45.), Yvette Reichelt (48.) und Jennifer Miller (52.) den 5:0-Endstand her.

Die DEB-Juniorinnen hatten mit Martina Schrick, Leonie Schäfer, Sofia Thierolf Fernandez und Alicia Hildebrand auch vier Mad-Dogs-Talente in ihren Reihen. Schrick und Schäfer wurden von U-18-Bundestrainerin Franziska Busch auch für das Vier-Nationen-Turnier (15. bis 17. Dezember) in Füssen nominiert. Für die beiden Mad-Dogs-Spielerinnen Xenia Merkle und Lisa Heinz geht es schon ab Dienstag mit der Nationalmannschaft beim Fünf-Nationen-Turnier in Schweden (13. bis 17. Dezember) zur Sache. and