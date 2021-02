Memmingen. Während bei den deutschen Eishockey-Herren die Februarmaßnahme gegen die Schweiz abgesagt wurde, reist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am 10. Februar zu drei Länderspielen nach Romanshorn in die Schweiz, wo am 11., 12. und 13. Februar die Testspiele gegen die Gastgeberinnen anstehen.

Vor dieser Länderspielpause stehen am Wochenende aber noch Spiele in der Bundesliga an. Für die Mad Dogs Mannheim geht es dabei am Samstag (17.15 Uhr) beim Titelverteidiger ECDC Memmingen Indians im Allgäu zur Sache. Die Partie aus Memmingen gibt es als kostenfreien Livestream auf www.thefan.fm/memmingen zu sehen.

In den bisherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Saison behielten jeweils die Indians mit 6:4, 2:1 und 7:1 die Oberhand. and