Mad Dogs gegen direkten Verfolger

Mannheim. In der Eishockey-Bundesliga der Frauen stehen die Mad Dogs Mannheim auf Platz zwei. Mit einem Punkt aber auch zwei Spielen weniger rangiert der ERC Ingolstadt nur einen Platz dahinter. Am Samstag (19.45 Uhr) und Sonntag (11.15 Uhr) stehen sich in Ingolstadt die beiden Tabellennachbarn nun direkt gegenüber. In der vergangenen Saison war der ERCI bestes Hauptrundenteam, scheiterte aber überraschend im Halbfinale an Berlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag (13.30 Uhr) startet die 2. Frauenmannschaft der Mad Dogs mit einem Heimspiel gegen Bietigheim in die 2. Liga Süd, während die Herren in der Regionalliga am Sonntag (17 Uhr) Hügelsheim empfangen. and