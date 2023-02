Mad Dogs gegen Bären

Mannheim. In der Hauptrunde der Fraueneishockey-Bundesliga bestreiten die Mad Dogs Mannheim am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) in der Nebenhalle Nord der SAP Arena schon ihre letzten beiden Heimspiele gegen den EC Bergkamener Bären. Für die bereits für die Play-offs qualifizierten Mannheimerinnen stehen danach in der Hauptrunde nur noch zwei Auswärtsspiele gegen den Titelaspiranten ECDC Memmingen (18./19. Februar) an, bevor am 25. Februar das Play-off-Halbfinale beginnt.

Die Gäste aus Bergkamen reisen zwar als Sechster und damit als Tabellenletzter nach Mannheim, konnten aber zuletzt ihre theoretische Play-off-Chance mit zwei Siegen in Berlin wahren. Für Mad-Dogs-Spielerin Lisa Heinz geht es danach zum deutschen Frauennationalteam nach Füssen, wo ein Fünf-Nationen-Turnier (8. bis 12. Februar) mit Deutschland, Tschechien, Schweden, Finnland und der Schweiz ansteht. and