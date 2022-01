Mad Dogs buchen Play-off-Ticket

Mannheim. Am Sonntag war der Jubel in der Nebenhalle Nord der SAP Arena bei den Frauen der Mad Dogs Mannheim riesengroß. Der Eishockey-Bundesligist aus Mannheim buchte mit dem 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)-Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt erstmals in seiner Geschichte einen Play-off-Platz.

Grundstein für diesen Erfolg war bereits das Samstagsheimspiel, als die Mad Dogs den ERCI durch die Tore von Michele Mohr, Lilli Welcke und Lisa Heinz (2) mit 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) besiegten.

Am Sonntag sorgten Laura Lundblad (2) und Lilli Welcke für den 3:1-Erfolg, durch den die Mad Dogs nun nicht mehr aus den Top Vier verdrängt werden können. and